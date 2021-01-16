Кошмарные фото: двухэтажный дом горел на севере Карелии

Пожарные подразделения частей № 58 из поселка Чупа и № 57 из поселка Лоухи привлекались для ликвидации пожара в деревянном двухэтажном доме в деревне Нижняя Пулонга Малиновараккского сельского поселения, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Прибыв к месту возгорания, пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнём, крыша обвалилась внутрь дома. Общая площадь пожара составило 72 квадратных метра.

В борьбе с огнем 15 января участвовали десять пожарных спасателей и две спецмашины. Для тушения было подано три пожарных ствола. В результате, огонь был погашен только через три часа, в 09 часов 36 минут.

Специалисты говорят, что развитию пожара способствовало позднее сообщение в пожарную охрану Лоухского района.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"