Сотрудники Росгвардии изъяли в Карелии шесть единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели 24 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщает управление Росгвардии.

В период с 7 по 14 января из оборота изъяли шесть единиц оружия. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции «Оружие», направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия