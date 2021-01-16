Петрозаводчанин устроил дебош в мурманском гипермаркете

Уроженец Петрозаводска, находясь в одном из гипермаркетов Мурманска, мешал нормальной работе магазина, сообщает управление Росгвардии по Мурманской области.

Мужчина провоцировал персонал заведения на конфликт, громко выражался нецензурной бранью и пытался завязать драку с покупателями. Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина и доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел вчера. 55-летний мужчина находился в состоянии опьянения и свое поведение объяснить не мог.

Фото с сайта 51.rosguard.gov.ru