16 января 2021, 13:41
Происшествия

Петрозаводчанин устроил дебош в мурманском гипермаркете

Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны

Уроженец Петрозаводска, находясь в одном из гипермаркетов Мурманска, мешал нормальной работе магазина, сообщает управление Росгвардии по Мурманской области.

Мужчина  провоцировал персонал заведения на конфликт, громко выражался нецензурной бранью и пытался завязать драку с покупателями. Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина и доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел вчера. 55-летний мужчина находился в состоянии опьянения и свое поведение объяснить не мог.

Фото с сайта 51.rosguard.gov.ru

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Метки: 
мурманск
росгвардия
вневедомственная охрана
дебош
Хулиганство