Пьяный водитель из Пудожского района пойдет под суд

В Пудожском районе, неподалеку от села Авдеево, на 452-м километре федеральной трассы А-119 «Вологда-Медвежьегорск» автоинспекторы отстранили водителя от управления автомашиной, сообщает паблик «Госавтоинспекция г. Пудож».

Освидетельствование показало, что 15 января в 19.00, 26-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21310 в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Решение по привлечению к уголовной ответственности примет суд.

Фото из группы «Госавтоинспекция г. Пудож»