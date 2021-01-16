16 января 2021, 13:22
Происшествия

Пьяный водитель из Пудожского района пойдет под суд

Мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение

В Пудожском районе, неподалеку от села Авдеево, на 452-м километре федеральной трассы А-119 «Вологда-Медвежьегорск» автоинспекторы отстранили водителя от управления автомашиной, сообщает паблик «Госавтоинспекция г. Пудож».

Освидетельствование показало, что 15 января в 19.00, 26-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21310 в состоянии алкогольного опьянения. 

Инспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Решение по привлечению к уголовной ответственности примет суд.

Фото из группы «Госавтоинспекция г. Пудож»

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