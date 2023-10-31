В самой веселой карельской деревне появилась первая снежная скульптура

В группе «Киндасово. Карелия» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована фотография первого снеговика 2023 года. Руками киндасовцев создана очаровательная снежная баба.

«Снеговика слепила наш экскурсовод Руслана Мастило. Надеемся, что небольшая снежная скульптура поднимет сем настроение», — прокомментировала Юлия Толмачева.

Природа постаралась и предоставила жителям и гостям Карелии обилие снега и отличную возможность для лепки снеговиков. Жители деревни приглашают всех в Киндасово лепить снежных баб! // Фото сообщества Киндасово. Карелия