В России установлен новый рекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки

За последние сутки в России выявлены 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Умер 621 пациент, выписаны из больниц - 30 130. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 23 417 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 15 802, в Архангельской области - 2019, в Ленинградской области - 1319, в Вологодской области - 710, в Мурманской области - 777.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 861 077 раз. Скончались 331 349 человек.

Напомним, что в Карелии 30 января также обновлен суточный рекорд - 723 новых инфицированных. Фото pixabay.com/Anestiev