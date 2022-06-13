В России упали продажи подержанных авто

Авторынок России показал очередной спад. Граждане все меньше покупают не только новых, но и подержанных автомобилей. В прошлом месяце на вторичном рынке перепродано 356 042 машины с пробегом, что на 14,7% меньше, чем в мае 2021 года, сообщает «Автостат Инфо». Годом ранее новых владельцев за месяц нашли 417 440 подержанных машин.

Спрос на иномарки упал сильнее, чем на отечественные модели. Продажи автомобилей с пробегом иностранных брендов просели на 19%. Российские машины пока востребованы всего на 4,4% меньше, чем годом ранее.

Есть некоторые исключения из общей картины. Toyota и Honda показали рост перепродаж в мае.

Лидером продаж на вторичном рынке остается Lada с результатом 110 642 экземпляра (падение — 5,3%). Далее следует Toyota: — 27 661 штука (+26%). На третьем месте Kia: 18 405 шт. (-30%). Потом Nissan — 17 511 (-9,5%). Пятерку замыкает Hyundai: 22 479 шт. (-27%).

Места с шестого по десятое заняли Volkswagen (13 731 единица, −28,7%), Renault (13 228 шт., −28,5%), Chevrolet (12 013 шт., −30,5%), Ford (11 560, −33%) и Honda (9190 шт., +23%).

На рынке новых машин случилось беспрецедентное падение: продажи автомобилей в России в мае 2022 года снизились на 84%. У таких мировых гигантов, как Toyota и Volkswagen, продажи автомобилей в РФ сократились на 94%, а у марки Lexus падение достигло 99%. То есть покупатели почти разобрали все машины до остатка, и новых поставок пока не предвидится. // Фото: David McBee // pexels.com/