В России создали платформу для голосования за объекты благоустройства

В России запущена платформа для голосования за объекты благоустройства, сообщает Interfax

Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона,

– сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что главными преимуществами платформы станут доступность голосования, прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами. Голосование будет доступно для жителей конкретного региона по месту их прописки. Сделать свой выбор могут все россияне в возрасте от 14 лет. Сроки голосования единые – с 26 апреля по 30 мая. В настоящий момент идет наполнение платформы информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах.

Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов,

– подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов.

На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей – планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий в стране.