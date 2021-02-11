11 февраля 2021, 09:36
Общество

Два десятка человек слегли с пневмонией в Карелии за сутки

С начала пандемии в республике пневмония унесла 115 жизней

10 февраля в Карелии госпитализированы 20 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов за сутки не зафиксировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в больницы республики доставлены 4783 пациента с таким диагнозом. Болезнь унесла 115 жизней.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото jmcknightlawfirm.com

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госпитализация
коронавирус
статистика
оперативный штаб
новости Карелии