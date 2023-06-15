В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка жизненно важных лекарств. В него добавили препараты для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом сообщили на сайте кабинета министров.

Перечень пополнился дополнительными лекарственными формами четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии для детей с хроническим гепатитом С.

Также в список попала новая форма препарата сапроптерин. Новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые. Препарат назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего препарата просидол также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Расширение перечня лекарств и препаратов положительно скажется на динамике оказания помощи как для детей, так и для взрослых,

– считают в карельском Минздраве.