В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

Тарифы на коммунальные услуги в России предложили повышать с учетом платежеспособности граждан. Такую идею представил Общественный совет при Минстрое, сообщает новостной портал «Известия».

Неподъемная для некоторых плата за ЖКУ – это одна из причин накопления долгов в данной сфере. В связи с чем эксперты считают, что, формируя тарифы, следует оценивать доступность коммунальных услуг, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии. А если треть населения не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя.

Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция. Но чтобы большинство населения могло оплачивать данные услуги, то необходимо оценивать доступность этих тарифов. По итогам I квартала 2022 года долги россиян перед ресурсоснабжающими предприятиями составили 804,5 млрд рублей. За год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, что является рекордным показателем.

В Минстрое отметили, что рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%. Фактический индекс складывается еще ниже (по данным Росстата, 6,5% - 7,87%), добавили в ведомстве. В министерстве также напомнили, что действует широкий набор мер поддержки. Например, компенсации для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей.

Стоит отметить, что также, по данным Росстата, за чертой бедности на сегодняшний день живут 20 млн человек, а субсидии по ЖКХ получают всего лишь 4 млн граждан. Поэтому эксперты предлагают выработать новый метод, который позволит охватить адресными мерами поддержки кратно большее количество людей. // Фото: freepik.