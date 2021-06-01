В России определили самые общительные города

Ростов-на-Дону возглавил список городов России, в котором живут самые коммуникабельные люди. В пятерку также вошли Иваново, Краснодар, Брянск и Севастополь. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Zoom market.

Санкт-Петербург занял только 16 место, а Москва и вовсе – 22-е. В городах – участниках исследования, людям в возрасте от 18 до 73 лет предлагалось ответить на пять вопросов. Аналитики спрашивали, насколько сложно респонденту заговорить с незнакомым человеком, как легко завязываются им личные знакомства, также интересовал круг общения, степень общительности и предпочтительные для проведения досуга места.

"Для 63 процентов опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34 процента респондентов указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41 процент россиян",

- сообщил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Следует отметить, что рейтинг общительности населения был сформирован на основании личных и телефонных опросов в 23 городах России. Общая выборка составила 2760 респондентов. (фото: littletravel.ru)