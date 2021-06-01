01 июня 2021, 16:21
Общество

Петросовет наградил волонтеров благотворительного фонда Арины Тубис

Волонтеров отметили благодарностями «за неравнодушное отношение к детям, бесценный вклад и мощную поддержку в жизни детей»

И.о. спикера Петросовета Александр Ханцевич вручил благодарственные письма волонтерам благотворительного фонда имени Арины Тубис, сообщает пресс-служба городского совета.

Церемония награждения прошла 1 июня на празднике, организованном главврачом детской поликлиники №1 и благотворительным фондом.

Депутат вручил благодарственные письма Петросовета активистам благотворительной организации Анне Игнатенко, Полине Петровской, Наталье Черемисиной, Ирине Екимовой, Татьяне Трифановой, Ирине Федоровой и Светлане Борисовой.

Волонтеры отмечены «за неравнодушное отношение к детям, бесценный вклад и мощную поддержку в жизни детей». (фото Петросовет)

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новости петрозаводска
Фонд имени Арины Тубис
Александр Ханцевич
Петросовет