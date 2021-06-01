01 июня 2021, 16:21
Петросовет наградил волонтеров благотворительного фонда Арины Тубис
Волонтеров отметили благодарностями «за неравнодушное отношение к детям, бесценный вклад и мощную поддержку в жизни детей»
И.о. спикера Петросовета Александр Ханцевич вручил благодарственные письма волонтерам благотворительного фонда имени Арины Тубис, сообщает пресс-служба городского совета.
Церемония награждения прошла 1 июня на празднике, организованном главврачом детской поликлиники №1 и благотворительным фондом.
Депутат вручил благодарственные письма Петросовета активистам благотворительной организации Анне Игнатенко, Полине Петровской, Наталье Черемисиной, Ирине Екимовой, Татьяне Трифановой, Ирине Федоровой и Светлане Борисовой.
Волонтеры отмечены «за неравнодушное отношение к детям, бесценный вклад и мощную поддержку в жизни детей». (фото Петросовет)