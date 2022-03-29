В России нашли выход, как снизить цены на товары

Параллельный импорт поможет насытить российский рынок оригинальными товарами и снизить на них цены. Это не означает легализацию контрафактной продукции, сообщает объясняем.рф. Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

«Петрозаводск говорит» уже рассказывал о том, что Минпромторг собирается отменить ответственность за параллельный импорт. В ведомстве при этом сообщили о мерах, которые дадут возможность проводить широкие поставки различных товаров, например, телефонов или техники, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на товары. Но это не означает легализацию контрафактной продукции.

«Обычно правообладатели позволяют ввозить товар только одному импортеру и препятствуют другим. Это снижает конкуренцию и ведет к монополизации рынка. Как следствие – растут цены, в том числе и на социально значимые товары, что ограничивает выбор покупателей. При параллельном импорте продукция проходит все таможенные и контрольные процедуры, это исключает риск контрафакта»,- объяснили в ведомстве.

При этом на товары также распространяются гарантийные обязательства. Если покупатель в течение гарантийного срока обнаружил в товаре недостатки, его требования обязан удовлетворить не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер. Фото: pixabay.com/ru.