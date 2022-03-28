«Серый» импорт для ряда товаров разрешат в России

В Минпромторге России разработали проект постановления, отменяющего ответственность за так называемый параллельный импорт. Речь идет о ввозе товаров без разрешения правообладателей, пишут «Известия».

Ответственность за «серый» импорт отменят для товаров, которые нужны «для насыщения потребительского рынка», разъяснили в ведомстве. Сейчас за поставки без разрешения правообладателя придется их уничтожить и вдобавок выплатить компенсацию до пяти миллионов рублей.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что обсуждают предложение распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. // Фото: pixabay.com