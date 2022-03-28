Официальный курс евро снизился еще на 2,5 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 29 марта. Рубль укрепился к доллару и евро, следует из данных регулятора.

Так, евро подешевел на 2,59 рубля. Европейская валюта теперь котируется на отметке 102,67 рубля. Курс доллара снизился на 1,95 рубля до уровня 93,71 рубля.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/martaposemuckel