В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 15

Завтра, 11 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7+9, днем +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части республики дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +4+9, местами до +1, днем +10+15.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.