В пяти городах Карелии сработали сигналы тревожных кнопок

В прошедшие выходные тревожные сигналы на пульт дежурных Росгвардии поступили с торговых точек Петрозаводска, Олонца, Сегежи, Медвежьегорска и Кеми. Представители районных отделов вневедомственной охраны задержали семь правонарушителей в возрасте от 21 до 40 лет.

«Задержанные подозреваются в грабеже, хищении и порче товаров. Среди похищенного: спиртная продукция и кофе. Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в отдел вневедомственной охраны Петрозаводска поступила ориентировка на мужчину, подозреваемого в грабеже. Во время патрулирования улиц росгвардейцы обнаружили схожего по приметам гражданина. В Олонце неизвестный разбил несколько бутылок алкоголя, находясь в торговом зале. А в Сегеже нетрезвый посетитель мешал работе персонала. Все нарушители доставлены в местные отделы полиции. Фото: 10.rosguard.gov.ru.