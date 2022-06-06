Бывший работник АЗС год заправлялся бензином за счет компании

Представитель топливной компании сообщил в полицию о хищении корпоративной карты. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Под подозрением оказался бывший работник компании – 26-летний петрозаводчанин, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Стражи порядка установили, что молодой человек уволился из компании год назад, но топливную карту не вернул. В течение года он заправлял личный автомобиль за чужой счет на различных АЗС Карелии.

Полиция завела уголовное дело о присвоении чужого имущества. Фигурант дела признался в содеянном, раскаялся и пообещал возместить ущерб. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы – это максимальная санкция. (фото pexels.com, Skitterphoto)