В прокуратуре напомнили о штрафах за нарушение тишины

Громкое пение, свист, использование усилителей, ремонтные работы и другие громкие звуки, нарушающие тишину в жилых домах, гостиницах или больницах, может обернуться штрафами. Об этом напомнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном органе также отметили, что за нарушение тишины в период с 22.00 до 7.00, а в выходные и праздничные дни с 22.00 до 8.00, виновных привлекут к ответственности. Так, для граждан штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

В прокуратуре также напомнили, что при повторном совершении правонарушения суммы штрафов увеличиваются. Кроме того, если громкие звуки причиняют вред, то сосед вправе обратиться с заявлением в полицию. // Фото: unsplash.