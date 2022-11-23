В Карелии стало меньше работающих пенсионеров

Число работающих пенсионеров резко сократилось в Карелии. За 10 месяцев 2022 года их количество упало на 4 тысячи человек, с 49 973 до 46 020, это около 20 процентов общего числа. Об этом сообщает управление Пенсионного фонда по РК.

Всему виной, по словам ученых, долгосрочные последствия пандемии COVID-19. Тенденция к уменьшению количества трудящихся пенсионеров наметилась еще в прошедшие годы. Так, по статистике, в 2019 году на работу ходили 55 955 пенсионеров, в 2020 - 53850, а в 2021 уже 51 725.

Доктор экономических наук, преподаватель Института экономики и права ПетрГУ Александр Колесов, считает, что нашей стране могут потребоваться данные трудовые ресурсы в будущем, но при этом делать какие-то дальнейшие прогнозы по динамике сокращения работающих пенсионеров пока рано. // фото: senivpetro // Freepik