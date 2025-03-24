24 марта 2025, 12:43
В Прионежском районе простились с рядовым Алексеем Бокаревым
Еще одного участника специальной военной операции проводили в последний путь в Карелии
фото vk.com/shemet.prionego?w=wall521272978_3463
24 марта в Прионежском районе родные и знакомые похоронили участника специальной военной операции Алексея Бокарева.
Рядовой героически погиб в ходе СВО, сообщил глава прионежской администрации Григорий Шемет. Чиновник принес соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.
Сегодня также стало известно о еще двух погибших бойцах из Карелии. Алексея Теренина похоронят в Кондопожском районе, в Медвежьегорском районе проводят в последний путь Геннадия Рухлядко.