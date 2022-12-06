В праздники в Карелии будет курсировать «Воттоваарский экспресс»

В новогодние праздники холдинг «РЖД» назначил рельсовый автобус «Воттоваарский экспресс». Маршрут введен специально для туристов, желающих полюбоваться горой Воттоваара зимой, сообщает пресс-служба ОЖД.

Поезд будет курсировать по маршруту Сортавала-Гимольская-Суккозеро по специально разработанному расписанию. Рейсы состоятся 2-3 и 5-7 января. Расписание можно посмотреть по ссылке.

Стоимость билета на этот поезд составит 1500 рублей. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении «РЖД». // Фото: freepik.com