06 декабря 2022, 10:51
В праздники в Карелии будет курсировать «Воттоваарский экспресс»
Рельсовый автобус будет возить туристов к горе Воттоваара в начале января
В новогодние праздники холдинг «РЖД» назначил рельсовый автобус «Воттоваарский экспресс». Маршрут введен специально для туристов, желающих полюбоваться горой Воттоваара зимой, сообщает пресс-служба ОЖД.
Поезд будет курсировать по маршруту Сортавала-Гимольская-Суккозеро по специально разработанному расписанию. Рейсы состоятся 2-3 и 5-7 января. Расписание можно посмотреть по ссылке.
Стоимость билета на этот поезд составит 1500 рублей. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении «РЖД». // Фото: freepik.com