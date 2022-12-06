Ученики карельской школы на один день заняли места педагогов

Ведлозерской школе в этом году исполнилось 185 лет. В рамках празднования юбилейного года в учреждении проходит много интересных событий. Одним их них стал День самоуправления. Эта очень добрая традиция Ведлозерской школы — отдавать бразды правления в руки юных лидеров, которые, в свою очередь, смогут проявить свои лучшие качества.

В роли учителей-предметников выступили ученики средней школы. Математику во 2-м классе провел самый «молодой» учитель - пятиклассник Тихон Притуп. Занятие по литературе, основанное на проектной деятельности, оказалось не менее интересным. Десятиклассница Мария Федорова, проводила среди своих подопечных квест «По следам героев книг Астрид Линдгрен».

Стоит отметить, что Мария заняла I место в XXV Межрегиональной открытой научно-исследовательской конференции школьников «Будущее Карелии» и является победительницей в направлении «Гуманитарные науки. Литература». Выдался интересным денек и у других преподавателей.

В итоге День самоуправления в школе села Ведлозеро был наполнен интересными идеями. Ребятам понравилось быть «учителями», хотя это не так просто, как казалось, раньше. Непросто было удерживать внимание учеников на учебном материале, увлечь их работой. Для самих ребят этот опыт ценен возможностью почувствовать ответственность и испытать на себе особенности профессии педагога, увидеть школьников глазами учителя. // Фото: Ведлозерская СОШ.