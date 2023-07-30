30 июля 2023, 16:39
В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 25
Местами по республике 31 июля пройдут кратковременные дожди
Завтра, 31 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +20, +25°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +22, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +23, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»