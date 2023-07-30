Синоптики рассказали, каким будет август в Карелии

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, каким будет август в республике. Прогноз опубликован в официальной группе учреждения.

Так, согласно предварительному прогнозу, в августе температура воздуха ожидается в пределах климатической номы. Количество осадков составит 100-120% от нормы.

Первая половина месяца порадует жителей республики по-настоящему теплой погодой. Средние температуры на 1-2 градуса превысят многолетние показатели. Преобладающие дневные температуры составят +18+23 градуса, в отдельные дни столбики термометров будут подниматься до +24+28 градусов. Ночные температуры составят +9+15 градусов.

В третьей декаде месяца начнет холодать. Днем температура не превысит +14+19 градусов, ночью - +6+11 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»