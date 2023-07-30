Осадки не обойдут сегодня стороной Карелию

Сегодня, 30 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +19, +21°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»