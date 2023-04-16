В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 14

Завтра, 17 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -1, -6°С, по северным районам -7, -12°С, днем +6, +11°С, местами до +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -6, днем +9, ясно.

В Сортавале ночью -2, днем +12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com