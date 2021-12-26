26 декабря 2021, 17:11
В понедельник в Карелии ожидаются морозы и небольшой снег
О погоде в республике и Петрозаводске на 27 декабря рассказали в Гидрометцентре
В Карелии и ее столице в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем и ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем в Петрозаводске температура воздуха составит -17,-19 градусов. Ночью похолодает до -19, -21 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем будет -14 градусов;
В Кондопоге днем -15 градусов;
В Медвежьегорске днем -13 градусов;
В Олонце днем -14 градусов;
В Пудоже днем -13 градусов;
В Сегеже днем -12 градусов;
В Сортавале днем -12 градусов;
В Суоярви днем -16 градус. // Фото: JillWellington/Pixabay.com