В понедельник в Карелии ожидаются морозы и небольшой снег

В Карелии и ее столице в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем и ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Петрозаводске температура воздуха составит -17,-19 градусов. Ночью похолодает до -19, -21 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем будет -14 градусов;

В Кондопоге днем -15 градусов;

В Медвежьегорске днем -13 градусов;

В Олонце днем -14 градусов;

В Пудоже днем -13 градусов;

В Сегеже днем -12 градусов;

В Сортавале днем -12 градусов;

В Суоярви днем -16 градус. // Фото: JillWellington/Pixabay.com