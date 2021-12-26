Синоптики рассказали, когда в Петрозаводск вернутся снегопады

В карельской столице до сих пор пытаются справиться с последствиями недавних снегопадов. Но сами они пока что прекратились. Надолго ли, рассказали в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Судя по опубликованной там информации, до 30 декабря снегопадов в Петрозаводске не будет. Погода останется умеренно морозной.