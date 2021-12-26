26 декабря 2021, 13:25
Синоптики рассказали, когда в Петрозаводск вернутся снегопады
Возможный приход в Карелию атлантического циклона спрогнозировали метеорологи
В карельской столице до сих пор пытаются справиться с последствиями недавних снегопадов. Но сами они пока что прекратились. Надолго ли, рассказали в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Судя по опубликованной там информации, до 30 декабря снегопадов в Петрозаводске не будет. Погода останется умеренно морозной.
- Ближе к Новому году и уже после него не исключен приход Атлантики. А это значит, что ожидаются новые порции снегопадов. А пока отдыхаем, - сказано в сообщении. // Фото: zanna-76/Pixabay.com