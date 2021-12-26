26 декабря 2021, 09:00
В воскресенье в Карелии синоптики обещают до – 29 градусов ночью
В республике и Петрозаводске 26 декабря будет морозно, но не слишком снежно
В воскресенье погода в Карелии будет облачной с прояснениями. Снег небольшой, местами умеренный. На дорогах гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.
Температура воздуха днем в Петрозаводске составит -15,17 градусов. Ночью похолодает до -21, -23 градусов.
В отдельных районах республики ночью столбики термометров опустятся до -29 градусов. На севере также станет более морозно днем.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем будет -12 градусов;
В Кондопоге днем -14 градусов;
В Медвежьегорске днем -14 градусов;
В Олонце днем -17 градусов;
В Пудоже днем -16 градусов;
В Сегеже днем -13 градусов;
В Сортавале днем -13 градусов;
В Суоярви днем -14 градус. // Фото: NickyPe/Pixabay.com