Снегопады в Карелии в воскресенье ослабнут, ночные морозы усилятся

В воскресенье, 26 декабря, погода в Карелии будет облачной с прояснениями. Снег небольшой, местами умеренный. На дорогах по-прежнему гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем в Петрозаводске составит -15,17 градусов. А вот ночью станет значительно холоднее, до -23 градусов.

В отдельных районах республики ночью столбики термометров опустятся до -29 градусов. На севере станет более морозно и днем.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем будет -12 градусов;

В Кондопоге днем -14 градусов;

В Медвежьегорске днем -14 градусов;

В Олонце днем -17 градусов;

В Пудоже днем -16 градусов;

В Сегеже днем -13 градусов;

В Сортавале днем -13 градусов;

В Суоярви днем -14 градус. // Фото: cocoparisienne/Pixabay.com