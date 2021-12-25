25 декабря 2021, 17:38
Снегопады в Карелии в воскресенье ослабнут, ночные морозы усилятся
О погоде в республике и Петрозаводске 26 декабря рассказали синоптики
В воскресенье, 26 декабря, погода в Карелии будет облачной с прояснениями. Снег небольшой, местами умеренный. На дорогах по-прежнему гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.
Температура воздуха днем в Петрозаводске составит -15,17 градусов. А вот ночью станет значительно холоднее, до -23 градусов.
В отдельных районах республики ночью столбики термометров опустятся до -29 градусов. На севере станет более морозно и днем.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем будет -12 градусов;
В Кондопоге днем -14 градусов;
В Медвежьегорске днем -14 градусов;
В Олонце днем -17 градусов;
В Пудоже днем -16 градусов;
В Сегеже днем -13 градусов;
В Сортавале днем -13 градусов;
В Суоярви днем -14 градус. // Фото: cocoparisienne/Pixabay.com