Снегопады в Карелии продолжатся и 25 декабря, будет морозно

В субботу в Петрозаводске и Карелии снова ожидаются снегопады, такой прогноз дали синоптики республиканского Гидрометцентра.

Температура в карельской столице в течение суток 25 декабря составит -15, -17 градусов. Ветер ожидается умеренный, западный.

По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калевале будет -12 градусов;

В Кондопоге днем -13 градусов;

В Медвежьегорске днем -13 градусов;

В Олонце днем -14 градусов;

В Пудоже днем -10 градусов;

В Сегеже днем -13 градусов;

В Сортавале днем -17 градусов;

В Суоярви днем -21 градус. // Фото: Wild0ne/Pixabay.com