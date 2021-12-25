25 декабря 2021, 09:00
Снегопады в Карелии продолжатся и 25 декабря, будет морозно
О погоде в субботу в республике и Петрозаводске рассказали в Гидрометцентре
В субботу в Петрозаводске и Карелии снова ожидаются снегопады, такой прогноз дали синоптики республиканского Гидрометцентра.
Температура в карельской столице в течение суток 25 декабря составит -15, -17 градусов. Ветер ожидается умеренный, западный.
По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калевале будет -12 градусов;
В Кондопоге днем -13 градусов;
В Медвежьегорске днем -13 градусов;
В Олонце днем -14 градусов;
В Пудоже днем -10 градусов;
В Сегеже днем -13 градусов;
В Сортавале днем -17 градусов;
В Суоярви днем -21 градус. // Фото: Wild0ne/Pixabay.com