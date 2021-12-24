24 декабря 2021, 17:29
В субботу в Карелии продолжит обильно идти снег
О погоде на 25 декабря рассказали синоптики Гидрометцентра
Уже третий день подряд в Петрозаводске и Карелии будет идти снег, такой прогноз сделали синоптики республиканского Гидрометцентра на 25 декабря.
Температура в карельской столице в течение суток составит -15, -17 градусов. Ветер ожидается умеренный, западный.
По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калевале будет -12 градусов;
В Кондопоге днем -13 градусов;
В Медвежьегорске днем -13 градусов;
В Олонце днем -14 градусов;
В Пудоже днем -10 градусов;
В Сегеже днем -13 градусов;
В Сортавале днем -17 градусов;
В Суоярви днем -21 градус. // Фото: Pexels/Pixabay.com