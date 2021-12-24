В субботу в Карелии продолжит обильно идти снег

Уже третий день подряд в Петрозаводске и Карелии будет идти снег, такой прогноз сделали синоптики республиканского Гидрометцентра на 25 декабря.

Температура в карельской столице в течение суток составит -15, -17 градусов. Ветер ожидается умеренный, западный.

По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калевале будет -12 градусов;

В Кондопоге днем -13 градусов;

В Медвежьегорске днем -13 градусов;

В Олонце днем -14 градусов;

В Пудоже днем -10 градусов;

В Сегеже днем -13 градусов;

В Сортавале днем -17 градусов;

В Суоярви днем -21 градус. // Фото: Pexels/Pixabay.com