Мороз ударит в Петрозаводске в последние выходные дни уходящего года

Морозы вернутся в карельскую столицу в выходные. На улице сильно похолодает.

В Единой дежурно-диспетчерской службе со ссылкой на прогнозирующие организации сообщили, что в субботу, 25 декабря, ожидается -12, -21. Ветер северо-западный, западный, 2–5 м/с. Пойдет небольшой снег.

В воскресенье, 26 декабря, прогнозируется -18, -22 градуса. Ветер западный, 4-7 м/с. Также ожидается небольшой снег. (фото pixabay.com, rihaij)