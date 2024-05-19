В понедельник в Карелии начнет холодать

Завтра, 20 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днем +16,+18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами +2, +7°С, днем +15, +20°С, на севере +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +7+10, ясно.

В Сегеже +9+13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»