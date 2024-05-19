Арктический воздух принесет резкое похолодание в Карелию

Следующая неделя в Карелии будет прохладной. Виной всему вторжение на территорию республики арктического воздуха, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Дневные температуры воздуха по северным районам будут достигать +5...+10 градусов, по южным и центральным +8...+13 градусов, на юге местами до +16. К выходным ожидается заметное потепление. Температура воздуха будет достигать +27 градусов.

Слабые дожди в течение недели возможны лишь местами. В республике будет преобладать солнечная погода.

Что касается Петрозаводска, то в столице Карелии ветер будет гнать прохладу с озера. Днем воздух будет прогреваться до +12...+15 градусов, а ночью остывать до +2...+5 градусов. К пятнице ожидается резкое потепление до +24...+26 градусов. В городе будет стоять ясная погода. // Фото «Петрозаводск говорит»