19 мая 2024, 08:30
До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии
На севере республики 19 мая пройдут дожди
Сегодня, 19 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем по северным районам местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха +20, +25°С, местами у водоемов +11 +16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, вечером небольшой дождь.
В Сегеже до +23, преимущественно ясно.
В Сортавале до +20, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»