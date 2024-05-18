В воскресенье в Карелии станет еще теплее

Завтра, 19 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем по северным районам местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами +2, +7°С, днем +20, +25°С, местами у водоемов +11 +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, вечером небольшой дождь.

В Сегеже до +23, преимущественно ясно.

В Сортавале до +20, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»