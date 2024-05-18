18 мая 2024, 08:30
Прекрасная погода ожидается сегодня в Карелии
Настоящее летнее тепло ждет жителей республики 18 мая
Сегодня, 18 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19, +24°С, у водоемов +9, +14°С.
По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +23, ясно.
В Сегеже до +22, ясно.
В Сортавале до +16, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»