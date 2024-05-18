Прекрасная погода ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 18 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19, +24°С, у водоемов +9, +14°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +23, ясно.

В Сегеже до +22, ясно.

В Сортавале до +16, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»