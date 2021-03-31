В Петрозаводске женщина восстановлена на работе по решению суда

Бывшая работница одного из санаториев Петрозаводска обратилась с иском в суд, требуя признать незаконным ее увольнение, восстановить на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсировать моральный вред, сообщает прокуратура Карелии.

На суде установлено, что женщина в 2015 году была принята на работу в санаторий, где трудилась более пяти лет. В октябре 2020 года работодатель сообщил ей, что она уволена в связи с сокращением штата. Не согласившись с увольнением, истица обратилась в суд.

Расторжение трудового договора работодателем в связи с сокращением штата работников организации предусмотрено Трудовым кодексом как одно из оснований прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя.

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

В ходе рассмотрения дела ответчиком не было представлено доказательств соблюдения указанной процедуры увольнения.

Суд восстановил истицу на работе, а также обязал работодателя выплатить в ее пользу денежную компенсацию за время вынужденного прогула в сумме 95 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Фото с сайта lbolimp.ru