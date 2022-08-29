В Петрозаводске в очереди на вакцинацию граждане проводят по три часа

Текст и фото: Антонина Кябелева

Ужас, безобразие, кошмар - эти слова чаще всего звучали 29 августа в очереди на вакцинацию от коронавируса в поликлинике № 1, расположенной на Лесном проспекте, 40. Граждане, записавшиеся на прививку через портал госуслуг, проводили в очереди около трех часов. Не у всех хватало выдержки, терпения и времени.

Первый компонент «Спутника V» мне вкололи 21 день назад в пункте вакцинации в «Лотос Плазе». Очередей тогда не было, весь процесс занял максимум 15 минут, учитывая осмотр врача и оформление необходимых документов. 29 августа мне предстояло пройти второй этап вакцинации. В документах было указано, что за вторым компонентом мне нужно обратиться поликлинику № 1 на Лесном проспекте, 40 в кабинет 233 с 9 до 14 часов.

Около 10 утра я приехала в поликлинику и с удивлением обнаружила внушительную очередь примерно из тридцати человек. Те, кто делал первый компонент, и те, кто пришел на вторую прививку, не были разделены. Прием вел один врач. Иногда без очереди прорывались граждане, которые делали прививку от гриппа.

Поначалу очередь вела себя довольно миролюбиво. Граждане надеялись, что ожидание не займет много времени. Хотя уже были признаки того, что здесь можно надолго застрять. Занявшие очередь в 9 утра, были еще далеки от заветной цели. Но тогда я даже не могла представить, что проведу в поликлинике почти три часа.

Люди рассеялись по длинному коридору в томительном ожидании. Несмотря на то, что места было достаточно, в поликлинике было очень душно. Очередь даже не двигалась, а ползла. Тем временем прибывали «новенькие». Их наивные реплики о том, что они записались через портал госуслуг или регистратуру поликлиники на определенное время, вызывал нервный смех «старожилов». Для того чтобы понять масштаб бедствия, достаточно сказать, что женщина, у которой был номерок на 10 утра, смогла зайти в кабинет врача около часа дня.

Постепенно атмосфера накалялась. Народа становилось все больше, стали возникать мелкие перепалки. Особенно тяжело было пожилым людям, которые в качестве веера приспособили заполненные документы, необходимые для вакцинации. Молодые люди тоже заметно нервничали, то и дело поглядывая на часы. «Убить» в очереди три часа для работающего человека - непозволительная роскошь.

«Я не ожидала, что такая будет очередь. Я делала первый компонент в «Лотос Плазе». Сегодня нужно второй сделать. Маршрутизация нарушена. В один поток собрали три потока: и тех, кто первый компонент делает, и тех, кто второй, и тех, кто от гриппа прививается»,

- сказала Елена.

«А я ожидал, что так будет», - смиренно сказал молодой пенсионер Дмитрий.

Игорь торопился на работу:

«Организация процесса «хромает». Я записался на госуслугах на 10.30. Сейчас 11.30, а очередь еще очень большая. Я не понимаю, зачем тогда вообще записываться, если потом часами приходится стоять. Не работает у нас система абсолютно. Мне деваться некуда, буду ждать».

Игорь сказал, что сначала хотел сделать два компонента, но, посмотрев на очереди, решил ограничится только первым.

«Я записывалась по телефону через регистратуру. У меня сестра работает в поликлинике. Она предупредила, что очень большие очереди. Что поделаешь, буду ждать. Я, когда первый раз вакцинировалась, в «Лотос Плазе» три с половиной часа в очереди стояла», - вздохнув, поделилась личным опытом Татьяна Степановна.

«У меня номерок на 10.31. Я пришла в десять утра и вот уже два часа стою. У молодого человека запись на 10.30, а у меня на 10.31. Я не понимаю, как нас записывают, если промежуток в одну минуту между пациентами. На что рассчитывают, не понимаю», - добавила стоящая рядом молодая женщина.

«Это безобразие приглашать такое количество людей фактически на одно и то же время. Неправильно все организовано. Я каждые полгода вакцинируюсь. Но никогда такого безобразия не было, как сейчас»,

- заметила Ольга.

В начале первого врач и процедурная сестра покинули кабинет. Очередь всерьез заволновалась. Отвечать на гневные вопросы взвинченных людей пришлось молоденькой медсестре. Она пыталась объяснить гражданам, что идет пересменка. Когда появится врач, девушка сказать не могла.

«Наберитесь терпения»,

- сказать она и закрыла дверь.

Через пятнадцать минут ничего не изменилось. Я решила выяснить перспективы у заместителя главного врача поликлиники Валерии Леванковой. Валерия Игоревна оказалась доброжелательной спокойной женщиной. Она внимательно меня выслушала, но от каких-то комментариев отказалась. Леванкова пообещала, что сейчас придет врач, и она сама поможет справиться с наплывом посетителей. Действительно, буквально через несколько минут появился врач, а еще спустя несколько минут пришла и Валерия Игоревна. В кабинет стали приглашать сразу по два человека. По очереди прошел вздох облегчения. Сложно сказать, почему нельзя было сразу оперативно отреагировать на ситуацию, раз вакцинироваться пришло так много граждан.

В пресс-службе минздрава Карелии многочасовую очередь в поликлинике на Лесном проспекте объяснили тем, что один врач заболел. Меня заверили, что жалоб на очереди из других поликлиник города на поступало. Почему нельзя организовать вакцинацию вторым компонентом в ТЦ «Лотос Плаза», оперативно сказать не смогли. Но, пояснили в пресс-службе, это никак не связано с дефицитом вакцины, которая имеется в необходимом количестве.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю ежедневно в Карелии регистрируется 200-300 новых случаев заражения ковидом. По состоянию на середину августа, коллективный иммунитет в республике составил 2,6%.

Стоит ли говорить, что это ничтожно мало. Очевидно, что грядет новая волна эпидемии. Защитить может только массовая вакцинация.

В этой ситуации, как мне кажется, недопустимо, когда болезнь одного специалиста сразу ведет к тому, что рушится вся система записи на вакцинацию, а людей по три часа «маринуют» в душных коридорах.

Очевидно, что человека, один раз столкнувшегося с подобными сложностями, очень трудно будет убедить вновь прийти и сделать прививку. Заставляя людей часами стоять в очередях, система здравоохранения фактически сама порождает будущие проблемы. Лично я не уверена, что те, кто сегодня так и не дождался своей очереди, вновь проявят сознательность.