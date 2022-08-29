Автопарк общественного транспорта продолжают обновлять

Пассажирский автопарк региона обновляется. Как рассказали в пресс-службе правительства, с 2019 региона получил получил 97 автобусов.

Кроме того, в этом году для компании «Городской транспорт» закупили 16 новых троллейбусов. Еще восемь новых единиц электротранспорта поступят в Петрозаводск до 8 сентября. Также в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» одобрена заявка Карелии на приобретение в 2024 году еще 27 новых троллейбусов.

Что касается автотранспорта, то его обновление проходит не только в столице республики, но и других районах региона. Так, в 2020 году 28 новых автобусов передали в Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы и в Костомукшский городской округ.

В этом году закупили еще семь единиц. Они отправились в Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Пудожский, Сегежский, Пряжинский районы, а также в Костомукшский городской округ. К слову, в текущем году введены в эксплуатацию две автостанции – в Пряже и Пудоже. Продолжается реконструкция автовокзала в Петрозаводске. Фото: