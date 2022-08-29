СИЗО перенесут из центра Петрозаводска

В рамках рабочего визита в республику министр юстиции Константин Чуйченко осмотрел следственный изолятор № 1, расположенный в историческом здании на улице Герцена. Он отметил, что такие объекты должны находиться за чертой зоны жилой застройки.

Глава Карелии подчеркнул, что региональные власти также заинтересованы в переносе СИЗО в другое место и готовы оказать всестороннюю поддержку. По словам Константина Чуйченко, решить этот вопрос помогут изменения в федеральном законодательстве, которые сейчас находятся на обсуждении.

Отдельное внимание на встрече уделили лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ в Петрозаводске. По словам Артура Парфенчикова, власти региона занимается поиском нового места для ее размещения. Фото: gov.karelia.ru