На Ключевой и Кукковке установлены 12 антивандальных остановок

В Петрозаводске продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. Занимается работами УФСИН Карелии. Антивандальные металлические конструкции подрядчик уже смонтировал на Ключевой и на Кукковке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, удобства новых сооружений уже опробовали пассажиры городского трансорта на 12 остановках. Сейчас продолжается монтаж павильонов на 28 пунктах ожидания общественного транспорта на Древлянке и Перевалке. Всего в этом году в разных районах Петрозаводска установят 40 новых конструкций.

Подрядчику предстоит завершить монтаж до ноября. Работы проводят в рамках субсидии, выделенной по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова на социально-экономическое развитие Петрозаводска. Фото: petrozavodsk-mo.ru.