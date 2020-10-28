28 октября 2020, 12:26
В Петрозаводске в дождь моют улицы
Житель карельской столицы снял на видео работу дорожных служб на Новосулажгорской улице
В Петрозаводске не только асфальт укладывают в снег и дождь, но и моют улицы в мокрую погоду. Петрозаводчанин заснял на видео, как в карельской столице в дождь намывают Новосулажгорскую улицу. Видео опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Голос за кадром произносит: «Вот это супер система отмывания денег».
Также мужчина записал второе видео, чтобы показать результат мойки. Автор ролика на машине проехал следом за автомобилем дорожной службы и пришел к выводу, что грязь как была на обочине, так там и осталась.
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