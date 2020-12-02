В Петрозаводске снова объявлены торги на ремонт моста через Лососинку

На портале Госзакупок вновь опубликована информация о проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонта моста через реку Лососинка по улице Мерецкова в Петрозаводске, сообщает сайт ДорИнфо.



Начальная стоимость контракта составляет 312,9 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе по капремонту мостовой переправы через Лососинку принимаются до 7 декабря. Подрядчика для проведения работ на объекте планируют определить в тот же день.

Ранее уже два раза пытались выбрать компанию для капитального ремонта моста через Лососинку. Однако в первый раз на аукцион не поступило ни одной заявки, а во второй раз комиссия отклонила поступившие от единственного участника торгов документы.

"Петрозаводск говорит" писал об этой коллизии.

Согласно графику работ, в январе подрядчик должен заняться разработкой документации по организации движения на время производства ремонта, после чего приступить к основным мероприятиям на объекте. Капитально отремонтировать переправу необходимо к 30 ноября 2021 года.

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