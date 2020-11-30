Второй дата-центр в Карелии откроют в Сегежском районе

Еще один центр обработки данных на площадке завода компании "Русал" начинает работу в Карелии, сообщает ТАСС.

Компания "Дата-центр Арктика2" подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, планируя вложить в проект 895 млн рублей, заявил ТАСС министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Мы работаем над масштабными проектами. Это, например, компания "Дата-центр Арктика - 2", которая планирует инвестиции в размере 895 млн рублей для создания еще одного дата-центра в Надвоицах. Они уже работают над этим проектом, есть площадка на территории [завода] "Русала",

- сказал министр.

Первый дата-центр - "КЮ ДЦ" - сейчас получает господдержку в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Надвоицы", поэтому, согласно действующим правилам, не может претендовать на арктические льготы.

«Петрозаводск говорит» уже писал об этом проекте ранее.



Как отметил глава Минэкономразвития региона, "Арктика-2" и "КЮ ДЦ" являются разными, но "дружественными" проектами.

"У нас есть незагруженные оптоволоконные линии, которые позволяют нам развивать именно это направление. Наша северная территория достаточно приближена к европейской части Европы. Еще одно наше преимущество: мы - самый юг Арктики. Для Карелии это станет одним из направлений работы. Не буду предвосхищать, но есть несколько предпринимателей, инициаторов реализации инвестиционных проектов, с которыми мы сейчас тоже работаем по созданию дата-центров",

- добавил Ермолаев.

От редакции. Пока совершено неясно, откуда ООО «Дата-центр Арктика2», зарегистрированное в Надвоицах 7 октября 2020 г. возьмет почти миллиард рублей. По форме собственности – это общество с ограниченной ответственностью, статусом микропредприятия и уставным капиталом 25 000 руб. Учредитель – он же и генеральный директор. Хотя конечно, существует микроскопическая вероятность, что данное ООО и "Дата-центр Арктика - 2" о котором идет речь в сообщении ТАСС – разные юридические лица (названия слегка отличаются и нет данных по второму хозяйствующему субъекту). Будем наблюдать за развитием событий.

Статус резидентов Арктической зоны в Карелии уже получили 4 компании на 52 рабочих мест и общим объемом инвестиций в размере 35 млн рублей: это "ИП Журавлев" с объектом в сфере придорожного сервиса, "Арктическая пуховая компания", фирма по производству красок из Костомукши "Ампила", а также тур-компания "Элит-профи". Заявка одобрена для проектов по строительству туристического комплекса в Сегежском района "Segezha Норд" (АФК-Система), а также компании ООО "Смарт", которая занимается ремонтом производственного оборудования, в том числе для костомукшского ГОКа "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь").

Фото с сайта pvsm.ru