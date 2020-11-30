Россия закрыла границу для турецких помидоров

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия на своем сайте доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что в связи с выявлением вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и вируса пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) Tomato spotted wilt virus (TSWV) с 1 декабря 2020 запрещен ввоз в Россию:

- растительной продукции, произведенной и/или экспортируемой с турецких предприятий AKAS TARIM URUNLERI INSAAT, STARTTRADING, и OVATAR DIS TICARET LIMITED.

- томатов, произведенных и/или экспортируемых с турецкого предприятия RAFU TARIM INSAAT EMLAK.

Аналогичный стоп-лист, со ссылкой на тот же вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), выписан на свежие помидоры из Королевства Бельгия «происхождением из третьих стран» (надо понимать из той же Турции?).

Почему в эту теплую компанию попали Баларусь с Узбексистаном, пояснять не нужно – перебивка документов, когда санкционные экспортные продукты внезапно становятся «местными» - вполне обычное дело.

Фото с сайта gd.eppo.int