В Петрозаводске расширяют парковку около ледового дворца «Луми»

В Петрозаводске продолжается благоустройство территории возле спортивного комплекса «Луми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Подрядчик уже установил на месте металлические ограждения и ворота, которые будут оснащены механизмом с электроприводом. На автостоянке выполнена планировка. На ней уже установили опоры освещения, сейчас к ним подводят электрический кабель. В ближайшее время подрядчик обустроит въездную группу и смонтирует видеонаблюдение на парковке.

Дополнительная стоянка позволит ледовой арене с комфортом принимать большее количество посетителей. Сейчас в дни массовых катаний, по словам руководителя Дирекции спорта Василия Филина, возле комплекса собирается по 50-60 автомобилей.

Кроме того, парковка предвосхитит проблему нехватки мест для личного транспорта посетителей, т.к. в ближайшей перспективе в пойме реки Неглинки планируется строительство второй очереди «Луми» с конькобежным стадионом, площадками для игры в мини-футбол, баскетбол и т.д. Фото мэрии Петрозаводска